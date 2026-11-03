“उनका घर क्यों नहीं जला” रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल केस के आरोपी वरुण का उल्टा पुलिस से सवाल

Retired IAS Rakesh Agrawal : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल की हत्या के मामले में 3 नवंबर को बड़ा अपडेट सामने आया । पुलिस ने उनके केयर टेकर वरुण कुमार को आगरा से गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में उसने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिससे पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। शॉर्ट एनकाउंटर के बाद पुलिस ने आरोपी वरुण को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अभी पूछताछ में उसने कुछ खास खुलासा नहीं किया गया है। उल्टा पुलिस से प्रश्न किया कि उनका यानि रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल का घर क्यों नहीं जला!