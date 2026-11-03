Bhopal family 5 deaths: ‘सब खत्म हो गए…सब खत्म हो गए’, नरेंद्र के कॉल पर घर पहुंचा था जीजा, बिस्तर पर दिखी चार लाशें

Bhopal family 5 deaths: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छोला थाना क्षेत्र के मालीखेड़ी में एक परिवार के पांच सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया। जिस घर में मां की ममता, पत्नी का साथ और बच्चों का प्यार दिखता था वहां सोमवार को चार संदिग्ध अवस्था में मिले। वहीं, घर के मुखिया नरेंद्र साहू का शव रेलवे ट्रैक के पास मिला। प्रथमदृष्टया में इसके पीछे आर्थिक तंगी और कर्ज को वजह माना जा रहा है और संदेह में मृतक नरेंद्र साहू है। पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार परिवार के बाकी चार सदस्यों की मौत शनिवार की रात या रविवार के तड़के होने की आशंका जताई जा रही है। चारों सदस्यों के गले पर गंभीर चोट के निशान होने से सभी की हत्या किए जाने का संदेह है।