भोपाल के एक घर में मिली परिवार के 5 लोगों की लाशें, इलाके में फैली सनसनी

छोला मंदिर थाना (फोटो सोर्स: Patrika File)
Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छोला मंदिर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले मालीखेड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि, इलाके में स्थित एक घर के अंदर एक ही परिवार की पांच लाशें मिली है। घटना के चलते इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर, जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले को संज्ञान में लिया है।
शुरुआती तौर पर ये सनसनीखेज मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल, पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। मामले की पड़ताल की जा रही है।
बताया जा रहा है कि, मरने वाले पांचों लोग एक ही परिवार के हैं। इनमें से चार लोगों के शव तो घर के अंदर मिले है, जबकि परिवार के मुखिया का शव घर के नजदीक स्थित रेलवे ट्रेक पर मिला है। संभावना जताई जा रही है कि, शख्स ने ट्रेन के सामने आकर जान दी है।
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