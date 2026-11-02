भोपाल के एक घर में मिली परिवार के 5 लोगों की लाशें, इलाके में फैली सनसनी

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छोला मंदिर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले मालीखेड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि, इलाके में स्थित एक घर के अंदर एक ही परिवार की पांच लाशें मिली है। घटना के चलते इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर, जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले को संज्ञान में लिया है।