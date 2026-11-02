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भोपाल के एक घर में मिली परिवार के 5 लोगों की लाशें, इलाके में फैली सनसनी

Mali khedi 5 Deadbodies Found : भोपाल के छोला मंदिर थाना क्षेत्र के मालीखेड़ी में एक ही परिवार के पांच लोगों के शव घर के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 2 Nov 2026, 2:03 PM IST

Mali khedi 5 Deadbodies Found

छोला मंदिर थाना (फोटो सोर्स: Patrika File)

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छोला मंदिर थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले मालीखेड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि, इलाके में स्थित एक घर के अंदर एक ही परिवार की पांच लाशें मिली है। घटना के चलते इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर, जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले को संज्ञान में लिया है।

शुरुआती तौर पर ये सनसनीखेज मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल, पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। मामले की पड़ताल की जा रही है।

घर के अंदर मिले 4 शव, मुखिया का शव रेलवे ट्रेक पर मिला

बताया जा रहा है कि, मरने वाले पांचों लोग एक ही परिवार के हैं। इनमें से चार लोगों के शव तो घर के अंदर मिले है, जबकि परिवार के मुखिया का शव घर के नजदीक स्थित रेलवे ट्रेक पर मिला है। संभावना जताई जा रही है कि, शख्स ने ट्रेन के सामने आकर जान दी है।

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2 Nov 2026, 2:03 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल के एक घर में मिली परिवार के 5 लोगों की लाशें, इलाके में फैली सनसनी

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