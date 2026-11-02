मध्यप्रदेश राज्यसभा उपचुनाव: हरदीप पुरी को चुनौती देंगे राजकुमार लोहानी

मध्यप्रदेश में राज्यसभा के उपचुनाव में एक सीट पर मतदान होना है। यहां राजकुमार लोहानी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सोमवार को नामांकन जमा किया। लोहानी के साथ ही कांग्रेस के विधायक हेमंत कटारे, भोपाल उत्तर से कांग्रेस विधायक आतिफ अकील भी मौजूद थे। इन्हें कांग्रेस ने अपना समर्थन देकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। राजकुमार लोहानी भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनका जन्म 1959 में भोपाल में ही हुआ था। वे किसी पार्टी से जुड़े नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया है। इसी सिलसिले में कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उनके साथ विधानसभा पहुंचकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी करवाई। हायर सेकंडरी तक पढ़े लिखे लोहानी शहर में सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं।