एमपी में दिवाली के बाद नहीं बढ़ेगा AQI लेवल, लाल बैग में उठेगा पटाखों का जहरीला कचरा

Bhopal news: मध्यप्रदेश में दीपावली पर्व पर जमकर होने वाली आतिशबाजी के बाद शहर की हवा और स्वच्छता व्यवस्था को बिगड़ने से बचाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने समन्वित कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। शहर में पटाखों से निकलने वाले खतरनाक (हेजार्डस) कचरे को नगर निगम सामान्य कचरे से अलग एकत्रित करेगा। इस कचरे को गार्बेज ट्रांसफर स्टेशनों से अनुबंधित वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के माध्यम से वैज्ञानिक निस्तारण (डिस्पोजल) हेतु पीथमपुर स्थित ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी (टीएसडीएफ) भेजा जाएगा। दीपावली के दौरान राजधानी में औसतन 1000 किलोग्राम (एक टन) से अधिक पटाखों का जहरीला वेस्ट निकलता है।