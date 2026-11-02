दिल्ली की रडार पर MP के दो IAS अफसर, बड़ी कंपनियों को काम दिलाने के मामले में फंसे!

Two IAS officers on Delhi radar: मध्य प्रदेश में IAS अफसरों के प्रमोशन (MP IAS promotion) की तैयारी के बीच सरकार में गृह और नगरीय विकास एवं आवास विभाग में शीर्ष स्तर पर बदलाव के संकेत है। अपर मुख्य सचिव (एसीएस) संजय कुमार शुक्ल को गृह विभाग से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। जबकि नगरीय विकास एवं आवास विभाग के एसीएस संजय दुबे का दायित्व भी बदले जाने के संकेत है। क उधर मुख्यमंत्री कार्यालय से 3 आइएएस को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इनमें 2 सचिव स्तर के अधिकारी हैं, जबकि एक ओएसडी है, जबकि सचिव स्तर के एक अधिकारी को सेवा विस्तार दिया जा सकता है। सीएमओ से लेकर कई विभागों में अतिरिक्त प्रभार का खेल काफी हद तक कम करने की भी तैयारी है। फीडबैक व अंदरूनी रिपोटों के आधार पर उक्त फेरबदल की तैयारी की जा रही है।