1 नवंबर 1956 को बना एमपी, 2000 में बंटा, जानें 70 साल में कैसे बदला राज्य का इतिहास और सियासी चेहरा

MP News : आज 1 नवंबर 2026 को मध्य प्रदेश अपना 71वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रदेशभर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न आयोजनों के जरिए राज्य की परंपराओं और उपलब्धियों को खास उत्साह के साथ याद किया जा रहा है। साल 1956 में गठित हुए मध्य प्रदेश का अब एक 70 साल पुराना अपना खास इतिहास है। सत्तर साल पहले अस्तित्व में आए देश के ह्रदय राज्य मध्य प्रदेश का ये दिन उसकी ऐतिहासिक यात्रा, सांस्कृतिक विरासत और साझा पहचान का प्रतीक है। आज हम मध्य प्रदेश के 70 साल के इतिहास से जुड़ी खास बातें और राज्य के पहले सीएम रविशंकर शुक्ल से लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव तक की राजनीतिक यात्रा के बारे में जानेंगे।