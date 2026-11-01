आसाराम बापू की हालत गंभीर, मेडिकल इमरजेंसी के आधार पर जमानत देने की जताई जरूरत

दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की हालत गंभीर है। उनके समर्थकों ने मेडिकल इमरजेंसी के आधार पर जमानत देने की मांग की है। कुछ देर के लिए एक्स पर #RightToBail ट्रेंड करने लगा। अनुयायियों का कहना है कि आसाराम बापू दिल की गंभीर बीमारी और अधिक उम्र के कारण मेडिकल इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं। मेडिकल ग्राउंड व मानवता के आधार पर उन्हें बेल मिलनी ​ही चाहिए। बता दें कि दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराने के बाद आसाराम बापू को 13 साल पहले इंदौर से गिरफ़्तार किया गया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।