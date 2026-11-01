बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने किए 24 लाख गायत्री पाठ, कड़े संघर्ष और मेहनत की सुनाई दास्तां

Govinda बॉलीवुड स्टार गोविंदा मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के मुरीद हैं। उन्होंने शहर की सुंदरता की तारीफ की। फिल्म अभिनेता गोविंदा मिसरोद स्थित इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में पहुंचे। विद्यालय के चेयरमैन ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में स्कूल के स्टूडेंट ने प्रगति से परंपरा तक थीम पर अपनी प्रस्तुतियां दीं। यहां मेधावियों का सम्मान भी किया गया। अभिनेता गोविंदा ने अपने लोकप्रिय गानों पर ठुमके लगाए तो दर्शक भी झूम उठे। इस मौके पर पत्रिका से खास बातचीत में उन्होंने जेन-जी को प्रतिभाशाली करार दिया, कहा कि उसे योग्य मार्गदर्शन दिए जाने की जरूरत है। बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई और कहा कि मां की दुआ के कारण ही सबकुछ पा सका। उन्होंने गायत्री मंत्र की महत्ता भी बताई।