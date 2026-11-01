मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर MSME को बड़ा तोहफा, 900 से ज्यादा इकाइयों के खाते में पहुंचे ₹450 करोड़

मध्यप्रदेश राज्य का रविवार 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेशभर में अनेक आयोजन हो रहे हैं। तीन दिनों तक प्रदेशभर में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में शौर्य स्मारक पर सुबह कार्यक्रम हुआ। इसके बाद सीएम हाउस में सिंगल क्लिक पर सीएम मोहन यादव ने एमएसएमई इकाइयों के खाते में 450 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर कर दी।