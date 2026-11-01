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NZ vs IND 5th T20I: भारत ने किया कमाल, साल 2026 में 400 छक्के लगाने वाली बनी पहली टीम

NZ vs IND 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला हैमिल्टन में खेला जा रहा है। भारत ने 2026 में 40 टी20I मैचों में 400 छक्के पूरे कर इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाली वह पहली टीम बनी। इनमें से 142 छक्के न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाए गए, जो एक रिकॉर्ड है।
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भोपाल

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Satya Brat Tripathi

Updated: 1 Nov 2026, 2:42 PM IST

New Zealand vs India

भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन। (Photo- X/@BCCI)

New Zealand vs India, 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला हैमिल्टन में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाए। इस तरह भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 192 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने अपने नाम एक खास उपलब्धि भी जोड़ी। दरअसल, भारतीय टीम साल 2026 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है।

2026 में भारत ने लगाए कुल 400 छक्के

भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2026 में कुल 40 टी20I मैच में कुल 400 छक्के लगाए। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली टीम बन गई। इनमें 142 छक्के सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाए हैं, जो किसी एक कैलेंडर वर्ष में किसी एक विपक्षी टीम के खिलाफ लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं।

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Updated on:

1 Nov 2026, 2:42 PM IST

Published on:

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