दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भड़के डेविड वॉर्नर, बोले- ‘टीम में बिल्कुल भी संघर्ष जज्बा नजर नहीं आया’

David Warner on SA vs AUS 3rd Test: दक्षिण अफ्रीका से करारी हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में भूचाल आ गया है। पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम आलोचकों के निशाने पर आ गई है। कई पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी टीम में बदलाव की मांग की है। इसी क्रम में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर ने पैट कमिंस और उनकी टीम की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम की हार को शर्मनाक, निंदनीय और देश की क्रिकेट भावना के खिलाफ तक बता डाला है।