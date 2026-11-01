1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

NZ vs IND: शुरुआती झटकों से उबरा भारत, ईशान किशन के बाद श्रेयस अय्यर ने ठोका तेजतर्रार अर्धशतक

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में खेले जा रहे पांचवें टी20 मुकाबले में शुरुआती झटकों के बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों के बीच 93 रनों की साझेदारी हुई। ईशान ने 32 गेंदों में 61 रन बनाए।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Updated: 1 Nov 2026, 1:58 PM IST

Ishan Kishan 2000 runs milestone

भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन। (Photo- BCCI)

New Zealand vs India, 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला हैमिल्टन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत मुकाबले में खराब रही। भारतीय ओपनर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आज कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसे में भारतीय पारी को संवारने की जिम्मेदारी ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने उठाई।

ईशान और अय्यर के बीच तीसरे विकेट के लिए 93 रन की हुई साझेदारी

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने ईशान किशन के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और मैदान के चारों ओर आकर्षक स्ट्रोक लगाए। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 43 गेंद में 93 रन की साझेदारी की। भारत की तरफ से ईशान किशन ने 32 गेंद में 61 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए।

ईशान और अय्यर के बीच तीसरे विकेट के लिए 93 रन की हुई साझेदारी

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने ईशान किशन के साथ मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और मैदान के चारों ओर आकर्षक स्ट्रोक लगाए। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 43 गेंद में 93 रन की साझेदारी की। भारत की तरफ से ईशान किशन ने 32 गेंद में 61 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए। न्यूजीलैंड दौरे पर ईशान किशन का यह पहला अर्धशतक है।

इससे पहले न्यूजीलैंड दौरे पर ईशान किशन टी20I सीरीज के पहले और चौथे मैच में कुछ खास नहीं कर सके थे, जबकि दूसरे और तीसरे मैच में चोट की वजह से वह खेल नहीं सके थे।

कप्तान श्रेयस अय्यर ने सीरीज में लगाया पहला अर्धशतक

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर का बल्ला लंबे समय से खामोस रहा है। ऐसे में उन पर बड़ी पारी का दबाव था। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के 5वें मैच में अर्धशतक ठोका। इसके लिए उन्होंने 23 गेंदें खेली। इस दौरान उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए। न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय कप्तान की यह पहली फिफ्टी है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

1 Nov 2026, 1:58 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs IND: शुरुआती झटकों से उबरा भारत, ईशान किशन के बाद श्रेयस अय्यर ने ठोका तेजतर्रार अर्धशतक

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

IND vs NZ: ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने ठोके तूफानी अर्धशतक, भारत ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 192 रन का लक्ष्य

IND vs NZ 5th T20I Highlights, Ishan Kishan and Shreyas Iyer,
क्रिकेट

ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की जमकर बनाई रेल, T20I के इतिहास में पार किया बड़ा माइलस्टोन

Ishan Kishan 2000 runs milestone
क्रिकेट

‘मेरा काम सबको खुश करना नहीं’, वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंट फिर से मौका नहीं मिलने पर ये क्‍या कह गए हेड कोच गौतम गंभीर

Gautam Gambhir
क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीका से हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम पर भड़के डेविड वॉर्नर, बोले- ‘टीम में बिल्कुल भी संघर्ष जज्बा नजर नहीं आया’

Australia vs South Africa Test
क्रिकेट

तिलक वर्मा का इंडिया ए के लिए तीसरा अनऑफिशियल टेस्ट खेलना तय! जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत पर भी आया बड़ा अपडेट

Jasprit Bumrah
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.