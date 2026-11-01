NZ vs IND: शुरुआती झटकों से उबरा भारत, ईशान किशन के बाद श्रेयस अय्यर ने ठोका तेजतर्रार अर्धशतक

New Zealand vs India, 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला हैमिल्टन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत मुकाबले में खराब रही। भारतीय ओपनर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आज कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसे में भारतीय पारी को संवारने की जिम्मेदारी ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने उठाई।