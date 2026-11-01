IND vs NZ: ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने ठोके तूफानी अर्धशतक, भारत ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 192 रन का लक्ष्य

India vs New Zealand 5th T20I Highlights: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला रविवार को हैमिल्‍टन के सेडान पार्क में खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाते हुए मेजबान कीवी टीम के सामने 192 रन का लक्ष्‍य रखा है। भारत की ओर से जहां विकेट कीपर बल्‍लेबाज ईशान किशन ने महज 32 गेंदों पर पांच चौके और पांच छक्‍कों की मदद से 61 रन बनाए हैं, तो वहीं भारतीय कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 23 गेंदों पर तीन चौके और चार छक्‍कों की सहायता से 50 रन की अर्धशतकीय पारी खेली है। वहीं, न्‍यूजीलैंड की ओर से एडम मिल्‍ने ने 4 विकेट हॉल अपने नाम किया और नाथन स्मिथ वह ब्‍लेयर टिकनर ने 2-2 विकेट लिए।