NZ vs IND: न्यूजीलैंड ने भारत के दबदबे को तोड़ा!, टी20I क्रिकेट में 10 साल बाद मिली सफलता

भारत ने न्यूजीलैंड से पांच मैचों की टी20I सीरीज 3-2 से जीती। (Photo-X/@BCCI)
New Zealand vs India: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को हैमिल्टन में खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। टॉस हारकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 191 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में ही 3 विकेट पर 195 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस हार के बावजूद भारत ने टी20I सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20I सीरीज के आखिरी मैच में क्रमशः 61 और 50 रनों की पारी खेली।
भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड दौरे पर मेजबान के खिलाफ शुरुआती दो मुकाबले जीतकर बढ़त बनाई थी। हालांकि न्यूजीलैंड ने चौथे और 5वें मैच में शानदार प्रदर्शन कर भारत के क्लीन स्वीप के सपने को तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, 2016 के बाद यह पहली बार है, जब भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के हाथों लगातार दो टी20I मैचों में शिकस्त झेलनी पड़ी है।
टी20I क्रिकेट में किसी भी द्विपक्षीय सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के रिकॉर्ड को ग्लेन फिलिप्स ने तोड़ दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के फिल सॉल्ट के नाम था। उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 331 रन बनाए थे। वहीं कीवी बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20I सीरीज में कुल 341 रन बनाए हैं। ग्लेन फिलिप्स भारत के खिलाफ सीरीज के 5वें टी20I मैच में 38 गेंद में 8 चौके और 3 छक्के संग 65 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी मैच में टिम सीफर्ट ने न्यूजीलैंड के लिए 50 गेंद में 93 रन की पारी खेली। सीफर्ट ने इस पारी के दौरान 11 चौका और 5 छक्का लगाया।
टी20I क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने अपनी तीसरी बड़ी जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने इससे पहले 2012 में हैमिल्टन में 201 रनों का लक्ष्य सफलता पूर्वक हासिल किया था। वहीं रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ 2023 में 194 रनों के लक्ष्य को हासिल किया था।
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