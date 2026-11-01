1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

NZ vs IND: न्यूजीलैंड ने भारत के दबदबे को तोड़ा!, टी20I क्रिकेट में 10 साल बाद मिली सफलता

NZ vs IND: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें टी20 मुकाबले में मेजबान टीम ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। 10 साल बाद न्यूजीलैंड ने भारत को लगातार दो टी20I मैचों में हराया, हालांकि टीम इंडिया ने सीरीज 3-2 से अपने नाम की।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Updated: 1 Nov 2026, 5:02 PM IST

New Zealand vs India 5th T20I

भारत ने न्यूजीलैंड से पांच मैचों की टी20I सीरीज 3-2 से जीती। (Photo-X/@BCCI)

New Zealand vs India: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला रविवार को हैमिल्टन में खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। टॉस हारकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 191 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में ही 3 विकेट पर 195 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस हार के बावजूद भारत ने टी20I सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20I सीरीज के आखिरी मैच में क्रमशः 61 और 50 रनों की पारी खेली।

दस साल बाद न्यूजीलैंड की टीम को मिली सफलता

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड दौरे पर मेजबान के खिलाफ शुरुआती दो मुकाबले जीतकर बढ़त बनाई थी। हालांकि न्यूजीलैंड ने चौथे और 5वें मैच में शानदार प्रदर्शन कर भारत के क्लीन स्वीप के सपने को तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, 2016 के बाद यह पहली बार है, जब भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के हाथों लगातार दो टी20I मैचों में शिकस्त झेलनी पड़ी है।

NZ vs IND 5th T20I: भारत ने किया कमाल, साल 2026 में 400 छक्के लगाने वाली बनी पहली टीम

ये भी पढ़ें
New Zealand vs India

ग्लेन फिलिप्स ने द्विपक्षीय सीरीज में बनाए सर्वाधिक रन

टी20I क्रिकेट में किसी भी द्विपक्षीय सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के रिकॉर्ड को ग्लेन फिलिप्स ने तोड़ दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के फिल सॉल्ट के नाम था। उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 331 रन बनाए थे। वहीं कीवी बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20I सीरीज में कुल 341 रन बनाए हैं। ग्लेन फिलिप्स भारत के खिलाफ सीरीज के 5वें टी20I मैच में 38 गेंद में 8 चौके और 3 छक्के संग 65 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी मैच में टिम सीफर्ट ने न्यूजीलैंड के लिए 50 गेंद में 93 रन की पारी खेली। सीफर्ट ने इस पारी के दौरान 11 चौका और 5 छक्का लगाया।

लक्ष्य का पीछा करते न्यूजीलैंड की तीसरी बड़ी जीत

टी20I क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने अपनी तीसरी बड़ी जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड ने इससे पहले 2012 में हैमिल्टन में 201 रनों का लक्ष्य सफलता पूर्वक हासिल किया था। वहीं रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ 2023 में 194 रनों के लक्ष्य को हासिल किया था।

IND vs NZ: 10वें ओवर के बाद श्रेयस अय्यर ने लिया हैरान करने वाला फैसला, टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों पर फिर गया पानी

ये भी पढ़ें
Varun Chakravarthy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

1 Nov 2026, 5:02 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs IND: न्यूजीलैंड ने भारत के दबदबे को तोड़ा!, टी20I क्रिकेट में 10 साल बाद मिली सफलता

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

IND vs NZ: लगातार 2 हार के बाद श्रेयस अय्यर का टूटा सब्र का बांध! गेंदबाजों को लेकर दिया बड़ा बयान

Shreyas Iyer
क्रिकेट

IND vs NZ: श्रेयस अय्यर ने इन खिलाड़ियों पर फोड़ा हार का ठीकरा, बताई 5वें टी20 मुकाबले में कहां हुई चूक

IND vs NZ
क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने 5वें T20I में 7 विकेट से दर्ज की जीत, तो भारत ने 3-2 से जीती सीरीज

IND vs NZ 5th T20I Highlights, Tim Seifert,
क्रिकेट

IND vs NZ: 10वें ओवर के बाद श्रेयस अय्यर ने लिया हैरान करने वाला फैसला, टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों पर फिर गया पानी

Varun Chakravarthy
क्रिकेट

NZ vs IND 5th T20I: भारत ने किया कमाल, साल 2026 में 400 छक्के लगाने वाली बनी पहली टीम

New Zealand vs India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.