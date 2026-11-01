NZ vs IND: न्यूजीलैंड ने भारत के दबदबे को तोड़ा!, टी20I क्रिकेट में 10 साल बाद मिली सफलता

टी20I क्रिकेट में किसी भी द्विपक्षीय सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने के रिकॉर्ड को ग्लेन फिलिप्स ने तोड़ दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के फिल सॉल्ट के नाम था। उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 331 रन बनाए थे। वहीं कीवी बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20I सीरीज में कुल 341 रन बनाए हैं। ग्लेन फिलिप्स भारत के खिलाफ सीरीज के 5वें टी20I मैच में 38 गेंद में 8 चौके और 3 छक्के संग 65 रन बनाकर नाबाद रहे। इसी मैच में टिम सीफर्ट ने न्यूजीलैंड के लिए 50 गेंद में 93 रन की पारी खेली। सीफर्ट ने इस पारी के दौरान 11 चौका और 5 छक्का लगाया।