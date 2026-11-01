IND vs NZ: श्रेयस अय्यर ने इन खिलाड़ियों पर फोड़ा हार का ठीकरा, बताई 5वें टी20 मुकाबले में कहां हुई चूक

इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। संजू सैमसन 4 रन बनाकर आउट हो गए, तो अभिषेक शर्मा सिर्फ 1 रन बना सके। इसके बाद ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम को 100 रन के पार पहुंचाया। ईशान किशन ने 32 गेंदों में 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 61 रन की पारी खेली, तो श्रेयस अय्यर ने 30 गेंदों में 50 रन जड़ दिए। उन्होंने भी 4 छक्के और 3 चौके लगाए। तिलक वर्मा एक बार फिर कुछ खास नहीं कर सके और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं, नमन धीर ने 23 गेंदों में 33 रन बनाए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी ने 17 गेंदों में 22 रन का योगदान दिया।