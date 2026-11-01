NZ vs IND 5th T20I: न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, भारत पहले करेगा बैटिंग, वैभव सूर्यवंशी नहीं खेल रहे, भुवनेश्वर-वरुण चक्रवर्ती की वापसी

सीरीज में न्यूजीलैंड की वापसी और आखिरी टी20 मुकाबले की रणनीति पर उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि बल्लेबाजी में हम पूरी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। गेंदबाजी में हमने अपनी योजनाओं में थोड़ा बदलाव किया है। पिछले मैच में पिच से गेंदबाजों को थोड़ी ज्यादा मदद मिली थी, जो तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी बात रही। अगर आज भी पिच का मिजाज वैसा ही रहा, तो अच्छा होगा। सेडन पार्क में आमतौर पर थोड़ी उछाल मिलती है और हमें उम्मीद है कि इस बार भी ऐसा ही होगा।' कीवी कप्तान ने बताया कि टीम में एक बदलाव है। ब्लेयर टिकनर की वापसी हुई है और मैट फिशर को बाहर बैठना पड़ा है।