NZ vs IND: ग्लेन फिलिप्स आज हिला सकते हैं रिकॉर्ड बुक, निशाने पर T20I के चार बड़े कीर्तिमान

Glenn Phillips, NZ vs IND 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज रविवार को टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाना है। भारतीय टीम सीरीज में 3-1 से आगे है। भारत जहां आखिरी मुकाबले को जीतकर सीरीज 4-1 से जीतना चाहेगा। वहीं, कीवी टीम घर पर पांचवां मुकाबला जीतकर सीरीज खत्‍म करना चाहेगी। ऐसे में एक बार फिर सबकी नजरें ग्लेन फिलिप्स पर होंगी। इस टी20 सीरीज में वह शानदार फॉर्म में हैं। भारत के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलिप्‍स पहले ही अपने नाम कर चुके हैं। आज उनके निशाने पर एक नहीं, बल्कि चार बड़े रिकॉर्ड होंगे।