NZ vs IND: ग्लेन फिलिप्स आज हिला सकते हैं रिकॉर्ड बुक, निशाने पर T20I के चार बड़े कीर्तिमान

भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करते ग्लेन फिलिप्स। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricinfo)
Glenn Phillips, NZ vs IND 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज रविवार को टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाना है। भारतीय टीम सीरीज में 3-1 से आगे है। भारत जहां आखिरी मुकाबले को जीतकर सीरीज 4-1 से जीतना चाहेगा। वहीं, कीवी टीम घर पर पांचवां मुकाबला जीतकर सीरीज खत्म करना चाहेगी। ऐसे में एक बार फिर सबकी नजरें ग्लेन फिलिप्स पर होंगी। इस टी20 सीरीज में वह शानदार फॉर्म में हैं। भारत के खिलाफ एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड फिलिप्स पहले ही अपने नाम कर चुके हैं। आज उनके निशाने पर एक नहीं, बल्कि चार बड़े रिकॉर्ड होंगे।
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|रन
|विपक्षी टीम
|साल
|फिल सॉल्ट
|इंग्लैंड
|5
|331
|वेस्टइंडीज
|2023
|मोहम्मद रिजवान
|पाकिस्तान
|6
|316
|इंग्लैंड
|2022
|साहिल चौहान
|एस्टोनिया
|6
|297
|साइप्रस
|2024
|मार्क चैपमैन
|न्यूजीलैंड
|5
|290
|पाकिस्तान
|2023
|ग्लेन फिलिप्स
|न्यूजीलैंड
|7
|285
|इंग्लैंड
|2022
|ग्लेन फिलिप्स
|न्यूजीलैंड
|4
|276
|भारत
|2026
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|विपक्षी टीम
|साल
|मार्क चैपमैन
|5
|5
|290
|पाकिस्तान
|2023
|ग्लेन फिलिप्स
|4
|4
|276
|भारत
|2026
|फिन एलन
|5
|5
|275
|पाकिस्तान
|2024
|टिम सीफर्ट
|5
|5
|249
|पाकिस्तान
|2025
|कॉलिन मुनरो
|3
|3
|223
|वेस्टइंडीज
|2017
फिलिप्स अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 शतक लगाकर कॉलिन मुनरो और फिन एलन के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं। भारत के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 में वे सेंचुरी लगाने में सफल हो जाते हैं, तो टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के के सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे।
T20I क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड मार्टिन गुप्टिल के नाम दर्ज है। उन्होंने अपने अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर में 173 छक्के लगाए। ग्लेन फिलिप्स 125 छक्कों के साथ फिन एलन के साथ इस लिस्ट में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। आज एक सिक्स लगाते ही वह फिन एलन को पीछे छोड़ देंगे। वहीं, ज्यादा से ज्यादा छक्के लगाकर वह गुप्टिल के करीब पहुंचने का प्रयास करेंगे।
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