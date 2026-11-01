भोपाल में पत्नी को खुश करने के लिए शोरुम से चुराई ’23 लाख’ की लग्जरी कार, भारी पड़ी 1 गलती

शुरुआत में शोरूम के सीसीटीवी कैमरों में आरोपी का चेहरा साफ नजर नहीं आने के कारण उसकी पहचान नहीं हो सकी थी। इधर, शुक्रवार रात कार की लोकेशन नर्मदापुरम रोड स्थित आशिमा मॉल के पास मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी की पत्नी कार चलाते हुए मिली। इसके बाद जांच में कर्मचारी की भूमिका सामने आई। सारी बातों को समझने के बाद कंपनी के सामने आरोपी ने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले में फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि कार चोरी करने में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति शामिल तो नहीं था। कार चोरी के बारे में पुलिस पत्नी से भी पूछताछ करने जाएगी।