भोपाल में 872 मकानों से हटेगा हाईटेंशन लाइनों का खतरा, शिफ्ट होंगी तीन बड़ी लाइनें

मेट्रो रेल के साथ रेल विकास की योजनाएं भी है। इन्हीं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तेजी से विस्तार के बीच बिजली की एक्स्ट्रा हाइटेंशन लाइनों के निर्माण, उनके मार्गों में बदलाव पर काम किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और रेलवे की विभिन्न विकास परियोजनाओं के आड़े आ रही मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की महत्वपूर्ण 220 केवी और 400 केवी लाइनों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने कहा कि शहर के नए प्रोजेक्ट्स में सिविल इंफ्रा बेहतर होने के साथ बिजली का इंफ्रा भी मजबूत किया जा रहा है। इसमें पूरी तरह सहयोग कर रहा है।