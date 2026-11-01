1 नवंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

एमपी में कर्मचारियों की सेलरी अटकी, वेतन मद में बजट उपलब्ध नहीं होने से बढ़ी मुश्किलें

Salary : कई जिलों में कर्मचारियों का भुगतान अटका, दिवाली पूर्व छाई मायूसियां, वेतन न मिलने से कर्मचारियों और पेंशनरों में आक्रोश, लघु वेतन कर्मचारी संघ की बैठक में बनी आंदोलन की रणनीति
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Updated: 1 Nov 2026, 9:57 AM IST

money

दिवाली पर आदिम जाति कल्याण विभाग में वेतन का संकट - फाइल फोटो

Salary : दिवाली का महापर्व नजदीक है, लेकिन मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को वेतन का इंतजार है। आदिम जाति कल्याण विभाग में यह स्थिति बनी है। यहां बजट उपलब्ध नहीं होने से सेलरी अटक गई। कई जिलों में वेतन भुगतान अटका है। ऐसे में कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने इस मामले को लेकर सरकार से शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। इसे लेकर कर्मचारी भवन, गीतांजलि चौराहा में संघ की केंद्रीय प्रबंध समिति और विभागीय समितियों की बैठक बुलाई गई जिसमें समस्याओं पर चर्चा कर आंदोलन की रणनीति तय की गई।

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी, दैनिक वेतनभोगी और अंशकालीन कर्मचारियों के सामने इस बार दिवाली पर वेतन का संकट खड़ा हो गया है। वेतन मद में बजट उपलब्ध नहीं होने से कई जिलों में कर्मचारियों का भुगतान अटका हुआ है।

मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने मामले में तत्काल निर्णय की मांग की है। संघ की प्रमुख मांग है कि आदिम जाति कल्याण विभाग के जिलों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के लिए तत्काल बजट जारी किया जाए, ताकि दिवाली से पहले भुगतान सुनिश्चित हो सके।

शिवराज सिंह चौहान की मां का देहांत, केंद्रीय मंत्री ने निरस्त किए सभी कार्यक्रम

ये भी पढ़ें
image

बैठक में पांच लाख पेंशनरों को भी जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता का लाभ देने की मांग उठाई गई। संघ का कहना है कि प्रदेश के कर्मचारियों को जनवरी से स्वीकृत महंगाई भत्ता का लाभ दिया गया, जबकि पेंशनरों को जुलाई से इसका लाभ दिया गया है। ऐसे में पेंशनरों को इसका पूरा लाभ दिया जाए।

नवंबर को सतपुड़ा के समक्ष प्रदर्शन:

कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर शासन द्वारा दिवाली से पहले इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो प्रदर्शन करेंगे। 13 नवंबर को दोपहर 1 से 3 बजे तक सतपुड़ा भवन के समक्ष एकत्रित होकर प्रदर्शन किया जाएगा।

श्रम विभाग के निर्देशों पर नहीं हो रहा अमल

श्रम विभाग द्वारा समय पर वेतन भुगतान करने के कड़े निर्देश हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इनपर अमल नहीं किया जा रहा है। त्योहारों से पहले अनिवार्य रूप से वेतन भुगतान के निर्देश के बाद भी कर्मचारी वेतन के लिए तरस रहे हैं। प्रदेश के कुछ अन्य विभागों में भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के ढुलमुल रवैए के कारण कर्मचारियों को वेतन देने के आदेशों पर ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है।

एमपी में फिर बढ़ाया महंगाई भत्ता, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

ये भी पढ़ें
DA Hike

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

1 Nov 2026, 9:57 AM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कर्मचारियों की सेलरी अटकी, वेतन मद में बजट उपलब्ध नहीं होने से बढ़ी मुश्किलें

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

भोपाल में पत्नी को खुश करने के लिए शोरुम से चुराई ’23 लाख’ की लग्जरी कार, भारी पड़ी 1 गलती

कार और आरोपी (Photo Source - Patrika)
भोपाल

बॉलीवुड स्टार गोविंदा ने किए 24 लाख गायत्री पाठ, कड़े संघर्ष और मेहनत की सुनाई दास्तां

Govinda'
भोपाल

भोपाल में 872 मकानों से हटेगा हाईटेंशन लाइनों का खतरा, शिफ्ट होंगी तीन बड़ी लाइनें

हाइटेंशन लाइन, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

बिजली कंपनियां सरकार से मांग रहीं ’10 हजार करोड़’, एमपी में सरकार तैयार, कंपनियों का नेटवर्क नहीं

बिजली, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से ज्यादा अमीर हैं उनकी पत्नी

Hardeep Singh Puri
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.