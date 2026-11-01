CM मोहन यादव बोले- 1 नवंबर से 15 जनवरी तक सेना के शौर्य की गूंज, भोपाल में पहली बार होगा सेना दिवस का आयोजन

कार्यक्रम के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि आज के इस गौरवशाली अवसर पर प्रदेश ने एक और महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। 1 नवंबर से 15 जनवरी 2027 तक विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सेना के शौर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ को प्रदर्शित करने वाले आयोजन होंगे। पहली बार भोपाल की धरती पर सेना दिवस के माध्यम से भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम का भव्य प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की विकास यात्रा में महिला, युवा, गरीब और किसान इन चार प्रमुख वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी है। इसी भावना के अनुरूप हमारी सरकार ने भी अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष को एक विशेष वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 को "किसान कल्याण वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है, जबकि आगामी वर्ष 2027 "युवा वर्ष" होगा। यह हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि युवा वर्ष की शुरुआत भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ के भव्य प्रदर्शन के साथ होगी। उन्होंने कहा कि सेना दिवस का आयोजन प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायी सौगात बनेगा।