भोपाल के 10 सरकारी स्कूल प्राचार्य विहीन, पदोन्नति तो हुई, फिर भी शिक्षकों को नहीं मिली नई जिम्मेदारी

MP News: मध्य प्रदेश में प्राचार्यों के हजारों पद रिक्त होने के बावजूद पदोन्नति पाने वाले व्याख्याताओं को 3 महीने बाद भी पदस्थापना नहीं मिल पाई है। ऐसे में जिन शिक्षकों का प्रमोशन हुआ है, वो नए पद पर कार्यभार संभालने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ स्कूलों में प्रिंसिपलों की कमी के चलते प्रशासनिक और शैक्षणिक व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। हालात ये हैं कि, कुछ शिक्षक पदस्थापना आदेश जारी होने से पहले ही सेवानिवृत्त होने की स्थिति में आ चुके हैं, जबकि कुछ सेवानिवृत्त हो भी चुके हैं। ऐसे में उनका प्राचार्य बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। बात राजधानी भोपाल की करें तो यहां भी कई सरकारी स्कूल बिना प्रिसिपल ही चल रहे हैं।