एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: सागर, देवास और सिवनी कलेक्टर बदले गए, 5 IAS अफसरों को नई कमान

MP News :मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पांच अफसरों को नई जिद्देदारी सौंपी गई है। मंगलवार 27 अक्टूबर 2026 को राजधानी भोपाल में स्थित राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सागर, देवास और सिवनी जिले के कलेक्टर बदल दिए गए हैं। इसके साथ ही, पर्यटन विकास निगम और सामान्य प्रशासन विभाग में भी अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।