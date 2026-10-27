भोपाल से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट की हार्ड लैंडिंग, तकनीकी जांच शुरु, शिवराज सिंह भी होने वाले थे सवार

मामले की जानकारी देते हुए एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि, हार्ड लैंडिंग की स्थिति में विमान की जांच करना तय प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अगर पायलट लैंडिंग के समय थोड़ा भी मेहसूस करता है कि विमान रनवे पर अपेक्षा से अधिक जोर से लैंड हुआ है तो वो इसकी जानकारी इंजीनियरिंग टीम को देता है। इसके बाद विमान की तकनीकी टीम इसकी जांच करती है। जांच और जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही विमान को दोबारा उड़ान भरने की अनुमति दी जाती है।