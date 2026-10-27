जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए खरीदे वोट? भाजपा विधायक के वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

Sehore News :मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा से भाजपा विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए सदस्यों के वोट खरीदने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में वे कथित तौर पर ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि, जिला पंचायत के 18 सदस्यों में से 10 सदस्यों के वोट लेकर वे जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे। हालांकि, वायरल वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें कही गई बातों के संदर्भ की अबतक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।