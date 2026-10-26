न वर्दी का पैसा न सरकारी कर्मचारी का दर्जा! सीहोर में कपड़े उतारकर सड़क पर उतरे कोटवार

Sehore News :मध्य प्रदेश के सीहोर में तीन सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे कोटवारों ने सोमवार को अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। प्रशासनिक अधिकारियों जन प्रतिनिधियों के बेरुखी भरे व्यवहार को लेकर भी कोटवारों में आक्रोश बना रहा। मध्य प्रदेश आजाद कोटवार कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे 22 अक्टूबर से हड़ताल पर बैठे कोटवारो से मिलने अब तक कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुंचा। जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल के पास कोटवार काम बंद हड़ताल कर धरने पर बैठे हैं।