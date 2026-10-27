कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के निवास पर पहुंचे एमपी के प्रसिद्ध संत, नतमस्तक हुआ पूरा परिवार

संत रावतपुरा सरकार के सान्निध्य में लाल परेड ग्राउंड में हरिद्रा कुंकमार्चन महाअनुष्ठान आयोजित किया गया था। यहां शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जगमगाते हजारों दीप और रंग बिरंगी रोशनी में मां राजराजेश्वरी की भक्ति का अनुपम नजारा दिखाई दिया। श्रद्धालु पारंपरिक परिधानों में शामिल हुए। मिट्टी के कलश पर दीपों की रोशनी और सामने रखी पूजन की थाल, साथ ही मंच से मंत्रोच्चार की धुन: इनके बीच श्रद्धालु हल्दी सहित अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते रहे। पूरा परिसर श्रद्धा भक्ति के रंग में रंगा गया था।