घर में लगा स्मार्ट मीटर जला तो देने होंगे ₹5500, सील टूटी तो 400, MP के उपभोक्ताओं पर बढ़ा बोझ

Smart Meter: मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर आमजन को महंगा पड़ रहा है। अनियमित वॉल्टेज या अन्य दिक्कत से मीटर जलने पर उपभोक्ता से 5500 रुपए तक बर्न चार्ज लिया जाता है, जबकि यदि मीटर को कहीं शिफ्ट करना हो और उसकी बाहरी सील टूट जाती है तो रीसिल शुल्क 400 रुपए है। जिले में अब तक चार लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लग गए है। 60 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनके यहां दो साल पहले ही ये मीटर लग चुके थे। ये बेहद संवेदनशील है और वॉल्टेज की गड़बड़ी या केबल फॉल्ट की वजह से इनके टर्मिनल जल जाते हैं। बाहर से मीटर चालू दिखता है, लेकिन इससे घर में वॉल्टेज की दिक्कत बन जाती है। शिकायत पर बिजली कंपनी ऐसे मामलों में बर्न चार्ज व सील टूटने पर रीसिल चार्ज भी लगाती है। यानी बैठे-बिठाए पांच हजार रुपए से छह हजार रुपए क का शुल्क देना पड़ता है। स्मार्ट मीटर स्थापना के बाद अब इस तरह के मामले आने लगे हैं।