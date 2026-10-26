रीवा, सतना और पन्ना दौरे से लौटे उमंग सिंघार, सरकार पर लगाया कागजों में हेरफेर करने का आरोप

एक अन्य पोस्ट में सिंघार ने कहा कि, 'आदिवासी, दलित और किसानों के घर उजाड़कर प्लांट लगाना चाहती है भाजपा सरकार! ग्रामीण विस्थापन के विरोध में जल सत्याग्रह कर रहे हैं, अपने हक और जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार कागजों में फर्जीवाड़ा कर रही है। ग्रामीणों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें उजाड़ने पर आमादा है। आखिर विकास के नाम पर गरीबों के घर और अधिकार छीनना कब बंद होगा?