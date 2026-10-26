26 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

क्रिकेटर केविन पीटरसन की बात पर झूम उठे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले: अब भारत की असली ताकत देख रही दुनिया

Jyotiraditya Scindia : क्रिकेटर केविन पीटरसन ने की पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ, सिंधिया ने कहा: देश अब बेहतरीन फॉर्म में, पूरे इरादे के साथ खेल रहा है, लंबी पारी के लिए मजबूत कर रहा नींव
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Updated: 26 Oct 2026, 2:56 PM IST

scindia

ज्योतिरादित्य सिंधिया (फोटो सोर्स: Jyotiraditya Scindia Facebook)

Jyotiraditya Scindia : क्रिकेटर और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भारत में आए अहम बदलावों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया में कहा कि देश अब बेहतरीन फॉर्म में है और लंबी पारी के लिए नींव मजबूत कर रहा है।

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए बदलावों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे लंबे समय से भारत का दौरा करते रहे हैं। इस नाते केविन पीटरसन ने भारत और भारतीयों को गहराई से समझा है। उन्होंने इस संबंध में एक लेख में अपने विचार साझा किए।

भारत में हो रहे सामाजिक, तकनीकी और खेल संबंधी बदलाव

केविन पीटरसन ने भारत के बुनियादी ढांचे, डिजिटल भुगतान, तकनीकी विकास और परंपरा के साथ आधुनिकता के तालमेल की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि भारतीय में आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, वे बड़े लक्ष्य हासिल करने की सोच रखते हैं। केविन पीटरसन ने अपने लेख में लिखा कि आज भारतीय पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की सोच रखते हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट में आए बदलावों का भी उल्लेख किया। केविन पीटरसन ने खेलों और फिटनेस को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की सराहना की।

पिच में बदलाव को अनुभवी ओपनर की तरह किया बयां

भारत में हो रहे सामाजिक, तकनीकी और खेल संबंधी बदलावों पर केविन पीटरसन के विचारों पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मानो झूम उठे। उन्होंने कहा कि पीटरसन के ये विचार भारत की असली ताकत दिखा रहे हैं। उन्होंने दो दशकों में हुए पिच में बदलाव को अनुभवी ओपनर की तरह बयां किया है।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा:

दुनिया अब भारत की असली ताकत देख रही है… और @KP24, आपने इसे एक ऐसे अनुभवी ओपनर की तरह बयां किया है, जिसने दो दशकों में पिच को बदलते हुए देखा है।

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के नेतृत्व में, देश पूरे इरादे के साथ खेल रहा है, लंबी पारी के लिए अपनी नींव मजबूत कर रहा है, और अपने बेहतरीन फॉर्म में है!

Asaram Bapu : दीवाल पर माथा पटकने लगा था आसाराम, रियायत के लिए कांस्टेबल के पकड़ लिए पैर

ये भी पढ़ें
Asaram Bapu Story

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2026, 2:56 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / क्रिकेटर केविन पीटरसन की बात पर झूम उठे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले: अब भारत की असली ताकत देख रही दुनिया

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सऊदी गए भोपाल के 90 लोग फंसे, भोजन पानी तक में हो रही दिक्कत

Saudi Arabia
भोपाल

भोपाल के सबसे बड़े ग्रीन एरिया पर छाया संकट ! 500 एकड़ में कट सकते 60 हजार पेड़, आज होगा फैसला

पेड़ों की कटाई, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

MP में नए साल में 27 IAS अफसरों का प्रमोशन, सुर्खियों में रही IAS नेहा मारव्या बनेंगी सचिव, देखें लिस्ट

mp ias promotion 27 officers principal secretary post
भोपाल

एमपी में ‘यूज्ड वाटर’ पॉलिसी तैयार, एसटीपी का पानी बेचकर कमाई करेंगे नगरीय निकाय

एसटीपी वॉटर , प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

पाबंदी के बाद भी बाजार में पहुंची ‘कर्बाइड गन’, खतरनाक हो सकता इस्तेमाल, भोपाल में एडवाइजरी जारी

कर्बाइड गन (Photo Source - Patrika)
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.