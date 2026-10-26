क्रिकेटर केविन पीटरसन की बात पर झूम उठे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले: अब भारत की असली ताकत देख रही दुनिया

केविन पीटरसन ने भारत के बुनियादी ढांचे, डिजिटल भुगतान, तकनीकी विकास और परंपरा के साथ आधुनिकता के तालमेल की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि भारतीय में आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है, वे बड़े लक्ष्य हासिल करने की सोच रखते हैं। केविन पीटरसन ने अपने लेख में लिखा कि आज भारतीय पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की सोच रखते हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट में आए बदलावों का भी उल्लेख किया। केविन पीटरसन ने खेलों और फिटनेस को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान की सराहना की।