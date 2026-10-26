एमपी बीजेपी की कोर कमेटी बैठक में बड़े फैसलों पर चर्चा, खड़गे के बयान पर किया पलटवार

बैठक को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी देते हुए कहा कि, 'आज भाजपा प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अध्यक्षता और राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी बिप्लब कुमार देब के विशिष्ट आतिथ्य और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सह-प्रभारी रखा वर्मा साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला के साथ प्रदेश सरकार के अन्य और कोर ग्रुप के सदस्य बैठक में शामिल हुए।