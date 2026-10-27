मंत्री-विधायकों ने नहीं मानी बात, अब खुद गांवों में रात बिताएंगे CM मोहन यादव, गड़बड़ी पर होगा एक्शन

Bhopal news:मध्यप्रदेश में सत्ताधारी दल के विधायकों को गांवों में रात गुजारनी थी। मंत्रियों को प्रभार के जिलों में रात्रि विश्राम करना था, तो विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में रुकना था। सत्ता व संगठन ढाई साल में दो बार यह रणनीति बना चुकी है, लेकिन पालन महज चंद ही जनप्रतिनिधियों ने किया। सरकार को आखिरी छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई इस पहल को अब सीएम डॉ. मोहन यादव स्वयं ही पालन कराएंगे। वे जिलों में रात बिताएंगे। रात बिताने का स्थान मुख्यालय या कोई ग्रामीण हिस्सा हो सकता है। शुरुआत हाल में बालाघाट के जंगलों में रात्रि विश्राम से की थी। जबकि बड़वानी में रविवार को रात काटकर लौटे हैं।