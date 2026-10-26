सातवें दिन सारंगपुर पहुंची दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा

Satya Sanatan Swabhiman Yatra: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा सोमवार शाम को सातवें दिन राजगढ़ जिले के सारंगपुर पहुंची। उज्जैन से 20 अक्टूबर को शुरू हुई यात्रा के यहां पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बैंड, ढोल-नगाड़ों और पुष्पवर्षा से स्वागत किया। जनसभाओं और संवाद के दौरान दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे में कथित गड़बड़ी, मतदाता सूची और ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर भाजपा, केंद्र व राज्य सरकार और विश्व हिंदू परिषद पर निशाना साधा।