Rajgarh News : ‘रोटियां कांग्रेस में सेंकीं, भाजपा में खा रहे मलाई’ विधायक पर भड़के एमपी के पूर्व मंत्री

राजनीतिक बयानबाजी के बीच जिला कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के निर्देश पर दो माह के ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ अभियान को जिले में प्रभावी ढंग से चलाने की तैयारी की है। जिला कांग्रेस कमेटी का कहना है कि मतदाता सूची से किसी भी पात्र नागरिक का नाम मनमाने ढंग से हटाया जाना लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंकाओं और सूची में संभावित विसंगतियों को अभियान का प्रमुख मुद्दा बनाया है। अभियान के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर संगठनात्मक बैठकें, जनसंपर्क कार्यक्रम, प्रेस वार्ताएं और ‘वोट बचाओ-देश बचाओ चौपाल’ आयोजित की जाएंगी। बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), बूथ अध्यक्षों, मंडल एवं ब्लॉक पदाधिकारियों तथा ‘वोट रक्षक’ स्वयंसेवकों के समन्वय से मतदाता सूची का बूथवार सत्यापन किया जाएगा। कांग्रेस के अनुसार, नाम हटाए जाने या अन्य विसंगतियां मिलने पर संबंधित दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार दावा-आपत्ति की प्रक्रिया अपनाने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा।