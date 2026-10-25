FIR के बाद राजगढ़ में गालीबाज भाजपा नेता को पार्टी ने थमाया नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब

शिकायत के मुताबिक, इकलेरा में नल-जल योजना के तहत नल बंद होने की समस्या को लेकर नीरज शर्मा ने कलेक्टर को आवेदन दिया था। इसी बात को लेकर 22 अक्टूबर को फोन पर विवाद होने का आरोप है। नीरज का कहना है कि श्रवण पाटीदार ने फोन पर उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट 24 अक्टूबर की रात तलेन थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस के अनुसार, श्रवण के खिलाफ बीएनएस की धारा 351(4), 351(3) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।