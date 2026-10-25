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खुद की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन पिता ने बेटे को नहीं आने दी खरोंच, पन्ना में सीने से बंधा मासूम मिला सुरक्षित

Baby Found Safe Tied To Fathers Body: पन्ना-कटनी रोड पर युवक के शव पर बंधा मिला बच्चा, कुछ दूरी पर टूटी पड़ी मिली बाइक, तीन दिन से लापता था मृतक।
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पन्ना

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Shailendra Sharma

Updated: 25 Oct 2026, 5:28 PM IST

panna accident news

Father death baby found safe tied to fathers body, मां की गोद में सुरक्षित मिला बच्चा व एआई से बनाई गई पिता-बेटे की तस्वीर (Source-Patrika+grok)

Panna Baby Found Safe Tied To Fathers Body: कहते हैं कि माता-पिता हर खतरे से अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, वक्त आने पर बच्चों के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में सामने आय़ा है। यहां शाहनगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी जिंदगी देकर बेटे को सुरक्षित बचा लिया। घटना पन्ना-कटनी रोड की है जहां सड़क किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव मिला है। युवक के पेट पर एक मासूम बच्चा बंधा हुआ था जो पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ दूरी पर युवत की टूटी हुई बाइक भी पड़ी मिली है।

पिता ने जान देकर बचाई बेटे की जिंदगी

मृतक की पहचान सरफराज के तौर पर हुई है जो कि कुपना घाट का रहने वाला था और बीते तीन दिनों से बेटे को लेकर लापता था। परिजन ने उसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई थी। जब सड़क किनारे सरफराज का शव मिला तो बच्चा उसके पेट पर कपड़े से बंधा हुआ था। बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे खरोंच तक नहीं आई है। घटनास्थल पर पुलिस को बाइक के अनियंत्रित होने के निशान मिले हैं जिससे आशंका जताई जा रही है कि बाइक अनियंत्रित होने के कारण हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्ट के बाद परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पत्नी से झगड़ा, बेटे को लेकर घर से निकला था

परिजनों के मुताबिक सरफराज के तीन बच्चे हैं, 22 अक्टूबर को सरफराज और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद पत्नी बेटी का इलाज कराने के लिए कटनी चली गई थी और सरफराज डेढ़ साल के बेटे को बाइक पर लेकर रिश्तेदार के घर जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन वो किसी रिश्तेदार के घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसे खोजने की कोशिश की लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद 23 अक्टूबर को पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस सरफराज की तलाश कर ही रही थी, इसी बीच उसका शव सड़क किनारे मिला।

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25 Oct 2026, 5:28 PM IST

Published on:

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