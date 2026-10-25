खुद की जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन पिता ने बेटे को नहीं आने दी खरोंच, पन्ना में सीने से बंधा मासूम मिला सुरक्षित

मृतक की पहचान सरफराज के तौर पर हुई है जो कि कुपना घाट का रहने वाला था और बीते तीन दिनों से बेटे को लेकर लापता था। परिजन ने उसकी गुमशुदगी पुलिस में दर्ज कराई थी। जब सड़क किनारे सरफराज का शव मिला तो बच्चा उसके पेट पर कपड़े से बंधा हुआ था। बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे खरोंच तक नहीं आई है। घटनास्थल पर पुलिस को बाइक के अनियंत्रित होने के निशान मिले हैं जिससे आशंका जताई जा रही है कि बाइक अनियंत्रित होने के कारण हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्ट के बाद परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है।