धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रथयात्रा में चोरी करने वाला गिरोह पकड़ाया, 3 लग्जरी कारों समेत लाखों का माल जब्त

बता दें कि, बीती 12 अक्टूबर को अमानगंज में रथयात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। दोपहर करीब 3:15 बजे यात्रा अमानगंज पहुंची और स्टेडियम मैदान में कार्यक्रम के बाद 3:30 बजे पवई की ओर रवाना हो गई। इसी दौरान विधायक बंगले के आगे एक ढाबे के सामने भीड़ का फायदा उठाकर एक व्यक्ति की जेब से रुपए चोरी हो गए। वहीं, अमित सोनी, जयप्रकाश चतुर्वेदी और संतोष सोनी की सोने की चेन और एक महिला का मंगलसूत्र चोरी हो गया। पुलिस ने इस सभी मामलों की शिकायत दर्ज की। इसके अलावा अन्य कई लोगों की जेब से रुपए चोरी होने की जानकारी भी सामने आई।