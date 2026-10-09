पन्ना के जंगल में मिला मादा तेंदुए का शव, सभी अंग सुरक्षित

शुक्रवार को वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली कि जनवार वन क्षेत्र में तेंदुआ मृत पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शव को अपने कब्जे में लेने के बाद वन विभाग की टीम ने डॉग स्क्वॉड की मदद से घटनास्थल तथा आसपास के क्षेत्र में सघन जांच की। वन विभाग की सूचना पर पशु चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची और मृत तेंदुए का पोस्टमार्टम किया। तेंदुए के नाखून, दांत, खाल सहित सभी महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित पाए गए हैं।