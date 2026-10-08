8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पन्ना

पन्ना में पिंडदान करने जा रहे बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, मौत

Pind Daan Accident: रोजाना की तरह बाइक से पिंडदान करने जाते वक्त हादसा, सिर पर गंभीर चोट आने से मौत, पुलिस जांच में जुटी।
2 min read
Google source verification

पन्ना

image

Shailendra Sharma

Oct 08, 2026

panna accident

panna accident, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर (Source-Chatgpt)

Panna Pind Daan Accident: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के देवेंद्रनगर में पिंडदान करने जा रहे एक 65 वर्षीय बुजुर्ग की सड़क हादसे में मौत हो गई। बुजुर्ग रोजाना की तरह गुरुवार को बाइक से पिंडदान करने के लिए जा रहे थे तभी बड़ागांव के पास एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद घायल हालत में बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पिंडदान करने जाते वक्त हादसा

जानकारी के मुताबिक 65 वर्षीय मुन्नालाल सोनकर गुरुवार सुबह करीब 6.30 बजे घर से राजदहार में पिंडदान करने के लिए बाइक से निकल थे। कुछ देर बाद वो जैसे ही बड़ागांव के पहले जय हिंद पटेल के ढाबे के पास पहुंचे तभी तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। जिस ट्रक ने मुन्नालाल सोनकर की बाइक को टक्कर मारी उसका नंबर ओडी 23 आर 7957 बताया गया है।

पिता की मौत की सूचना मिलते ही जबलपुर से आया बेटा

घटना की जानकारी पड़ोसी शिरीष सेन ने मृतक के बेटे रामनरेश सोनकर को फोन पर दी। रामनरेश जबलपुर में एमपीईबी में नौकरी करते हैं। सूचना मिलते ही वे जबलपुर से देवेंद्रनगर पहुंचे और अस्पताल में पिता का शव स्ट्रेचर पर देखा। रामनरेश के अनुसार, उनके पिता के सिर में गंभीर चोट लगी थी और खून निकला था। उन्होंने पुलिस को बताया कि घटनास्थल पर दुर्घटना करने वाला ट्रक खड़ा था और उसकी नंबर प्लेट पर ओडी 23 आर 7957 लिखा था। फरियादी ने आरोप लगाया कि ट्रक चालक तेज गति, लापरवाही और खतरनाक तरीके से वाहन चला रहा था, जिसके कारण टक्कर हुई। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 106(1) तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

बुजुर्ग की तेरहवीं के दिन घर में एक और मौत, राजगढ़ में परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

ये भी पढ़ें
Family Tragedy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 09:58 pm

Published on:

08 Oct 2026 09:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / पन्ना में पिंडदान करने जा रहे बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, मौत

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पन्ना के देवेन्द्रनगर-सतना रेलखंड का GM ने लिया जायजा, न्यू कमीशनिंग कार्यों की परखी प्रगति

Railaway GM Inspection(1)
पन्ना

पन्ना में बाइक-हार्वेस्टर की भिड़ंत, दो चचेरे भाइयों की मौत

panna accident
पन्ना

पन्ना में मौत के कुएं से निकली नीलगाय, दो घंटे मशक्कत के बाद वन अमले ने दिया नया जीवन

Nilgai Rescue
पन्ना

भाजपा नेत्री का पति रायसेन से गिरफ्तार, 20 साल से गुंडा लिस्ट में है शामिल

panna amita bagri husband arrest
पन्ना

पन्ना में रात के अंधेरे में हाइवे पर पहुंचा कछुआ, सूचना मिलते ही बचाने पहुंचा वन अमला

Panna Turtle Rescue
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.