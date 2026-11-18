Panna Tractor Accident: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में पहाड़ी खेड़ा मार्ग पर बृजपुर थाना के आगे तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर ने एक हंसते-खेलते परिवार को अस्पताल पहुंचा दिया। हादसे में बाइक सवार माता-पिता समेत उनके तीन मासूम बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में दो माह का दुधमुंहा बच्चा भी शामिल है। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। एक ही परिवार के पांच सदस्यों को घायल देखकर घटनास्थल पर मौजूद लोग भी विचलित हो उठे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही मामले की जांच शुरू की।