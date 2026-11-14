पन्ना में दोनों आंखों के बीच गहरा घाव लेकर जंगल में तड़प रहा था बाघ, डॉक्टरों ने सर्जरी कर बचाई जान

Panna News :मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व के अमानगंज बफर इलाके में घायल अवस्था में मिले करीब 11 साल के नर बाघ पी-243 का वन्यप्राणी चिकित्सकों ने सफलतापूर्वक ट्रैंक्युलाइजेशन कर ऑपरेशन किया है। बताया जा रहा है कि, बाघ की दोनों आंखों के बीच गहरा घाव हो गया था। चोट की गंभीरता को देखते हुए समय पर उपचार नहीं मिलता तो संक्रमण फैलने के साथ उसकी दृष्टि और शिकार करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने तत्काल उपचार का निर्णय लिया।