‘खुशी से रिश्वत मिले तो मना क्यों करूं…’ पन्ना में कैमरे पर बोले कार्यपालन यंत्री

अपने अधीनस्थ दो कर्मचारियों के रिश्वत लेते पकड़े जाने के मामले में जब पत्रिका ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री सीबी अहिरवार से सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि रिश्वत मांगना गलत है। उनकी जानकारी में यह मामला नहीं था। उनका कहना था कि वे किसी पर दबाव नहीं बनाते लेकिन कोई खुशी से रिश्वत दे तो उन्हें इनकार नहीं है। अधिकारी ने कहा, हम किसी से दबाव बनाकर रिश्वत नहीं लेते हैं। किसी को कोई खुशी है कोई दे गया तो उसमें मैं साफ कह देता हूं कि खुशी से दे रहे हो तो दो, मेरा कोई परसेंट नहीं है। मैंने जब से नौकरी की है तब से मैं ऐसे ही काम कर रहा हूं।