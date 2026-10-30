30 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

पन्ना

‘खुशी से रिश्वत मिले तो मना क्यों करूं…’ पन्ना में कैमरे पर बोले कार्यपालन यंत्री

Executive Engineer Suspended: पत्रिका की खबर के बाद कार्यपालन यंत्री सीबी अहिरवार निलंबित, कहा था- किसी से दबाव बनाकर नहीं लेते रिश्वत, मेरा कोई परसेंटज नहीं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

पन्ना

image

Shailendra Sharma

Updated: 30 Oct 2026, 9:39 PM IST

Panna Executive Engineer Suspended

Panna Executive Engineer Suspended, कार्यपालन यंत्री सीबी अहिरवार निलंबित (Source-Patrika)

Panna Executive Engineer Suspended: मध्यप्रदेश के पन्ना में कैमरे के सामने खुशी से रिश्वत मिलने पर लेने की बात स्वीकार करने वाले जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री सीबी अहिरवार को निलंबित कर दिया गया है। कार्यपालन यंत्री का बयान जब पत्रिका में प्रकाशित हुआ तो मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा और शुक्रवार को जल संसाधन विभाग की ओर से कार्यपालन यंत्री सीबी अहिरवार का निलंबन आदेश जारी हो गया। निलंबन आदेश में कार्यपालन यंत्री के बयान को शासन ने कदाचरण माना है।

'कोई खुशी से दे तो मना क्यों करूं'

अपने अधीनस्थ दो कर्मचारियों के रिश्वत लेते पकड़े जाने के मामले में जब पत्रिका ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री सीबी अहिरवार से सवाल पूछा था तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि रिश्वत मांगना गलत है। उनकी जानकारी में यह मामला नहीं था। उनका कहना था कि वे किसी पर दबाव नहीं बनाते लेकिन कोई खुशी से रिश्वत दे तो उन्हें इनकार नहीं है। अधिकारी ने कहा, हम किसी से दबाव बनाकर रिश्वत नहीं लेते हैं। किसी को कोई खुशी है कोई दे गया तो उसमें मैं साफ कह देता हूं कि खुशी से दे रहे हो तो दो, मेरा कोई परसेंट नहीं है। मैंने जब से नौकरी की है तब से मैं ऐसे ही काम कर रहा हूं।

रतलाम में दो लाख रुपये रिश्वत मांग रहा था डिप्टी रेंजर, 20 हजार रुपये लेते लोकायुक्त ने पकड़ा

ये भी पढ़ें
ratlam rishwat

खुशी-खुशी रिश्वत लेना भी अपराध

खुशी-खुशी रिश्वत लेना भी अपराध के दायरे में आता है, अधिकारी ने इस बात को स्वीकार भी स्वीकार किया था। इतना ही नहीं उन्होंने अपनी बात को सही साबित करने के लिए उदाहरण देते हुए कहा था कि कोई आपसे कह दे कि आपके सामने मिठाई रखी है, इसको ले लो तो ले लो। हमने तो किसी से कोई डिमांड नहीं की है न। पत्रिका ने जब कार्यपालन यंत्री के बयान पर खबर छापी तो मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा और कार्यपालन यंत्री के बयान को कदाचरण बताते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है।

दमोह में महिला की नाक से निकले 50 कीड़े, डॉक्टर भी रह गए हैरान

ये भी पढ़ें
Damoh Woman Nose Fly Larvae

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2026, 9:39 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / ‘खुशी से रिश्वत मिले तो मना क्यों करूं…’ पन्ना में कैमरे पर बोले कार्यपालन यंत्री

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी में केन-बेतवा परियोजना के लिए 8 गांवों की जमीन अधिग्रहित, 1479 मकानों का मुआवजा तय

केन-बेतवा लिंक परियोजना, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)
पन्ना

पन्ना में लोकायुक्त का छापा, जल संसाधन विभाग के लेखपाल और लिपिक रिश्वत लेते धराए

Lokayukta Raid
पन्ना

पदभार संभालते ही एक्शन मोड में पन्ना कलेक्टर, कलेक्ट्रेट में गंदगी देख जताई नाराजगी

Panna Collector Harsh Singh
पन्ना

पन्ना जेल से बाहर निकलकर बोले जीतू पटवारी, आदिवासियों के साथ अन्याय और दमन की सारी हदें पार..!

Jitu Patwari Remark
पन्ना

पिता के रहते बेटे को छू नहीं पाई मौत, पन्ना में शव से लिपटा मिला डेढ़ साल का सुरक्षित बच्चा

panna accident news
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.