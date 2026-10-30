एमपी में केन-बेतवा परियोजना के लिए 8 गांवों की जमीन अधिग्रहित, 1479 मकानों का मुआवजा तय

Ken-Betwa Link Project: केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दौधन बांध निर्माण के लिए एमपी में पन्ना जिले के पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में शामिल आठ गांवों की भूमि और आवासीय परिसंपत्तियों से जुड़े आंकड़े सामने आए हैं।परियोजना के लिए 644 खातेदारों की निजी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। वहीं, 1479 मकानों को प्रभावित श्रेणी में दर्ज किया गया है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए भी करोड़ों रुपए का पैकेज निर्धारित कर बड़ी राशि वितरित की गई है। भूमि अधिग्रहण, मकानों के मुआवजे और पुनर्वास पैकेज के आंकड़े परियोजना से जुड़ी आर्थिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं।