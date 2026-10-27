पदभार संभालते ही एक्शन मोड में पन्ना कलेक्टर, कलेक्ट्रेट में गंदगी देख जताई नाराजगी

Panna Collector Harsh Singh: मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के नवागत कलेक्टर हर्ष सिंह पदभार संभालते ही एक्शन मूड में नजर आए। मंगलवार सुबह सबसे पहले कलेक्टर हर्ष सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दीवारों पर पीक के निशान और गंदगी देखकर वे नाराज हो गए और साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारी-कर्मचारियों को दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन कार्यालय के पास गैलरी में खड़ी कंडम होती जीप को लेकर भी कलेक्टर हर्ष सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि वाहन यहां क्यों खड़ा है और इसके संबंध में क्या कार्रवाई की गई है।