MP में 24 अक्टूबर से शुरू होगी नई मेमू ट्रेन, 4 जिलों को मिलेगा फायदा, पूरा होगा सपना

Devendranagar-Churhat MEMU: 24 अक्टूबर से शुरू होगी देवेंद्रनगर–चुरहट के बीच मेमू ट्रेन (फोटो सोर्स- Patrika)
Devendranagar-Churhat MEMU time table: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के देवेंद्रनगर तक रेल पहुंचने का वर्षों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। 24 अक्टूबर से देवेंद्रनगर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को रेल यात्रा की सुविधा मिलने लगेगी। रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार, सतना–देवेंद्रनगर और रीवा–चुरहट रेलखंड पर मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया जाएगा। इस नई सुविधा से पन्ना सहित सतना, रीवा और सीधी जिलों के कई क्षेत्रों में आवागमन आसान होने की उम्मीद है। लंबे समय से रेल सेवा की प्रतीक्षा कर रहे क्षेत्रवासियों के लिए यह दिन खास होगा।
रेलवे बोर्ड के 19 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, देवेंद्रनगर–चुरहट के बीच मेमू ट्रेन सेवा शुरू करने की स्वीकृति दी गई है। उद्घाटन के अवसर पर देवेंद्रनगर, नागौद और चुरहट रेलवे स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आमंत्रण पत्र के मुताबिक, मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेलखंड का उद्घाटन और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सतना सांसद गणेश सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा और सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा की उपस्थिति भी प्रस्तावित है।
रेलवे बोर्ड की समय-सारणी के अनुसार, ट्रेन संख्या 61629 देवेंद्रनगर–चुरहट मेमू सुबह 7 बजे देवेंद्रनगर से रवाना होकर दोपहर 1:15 बजे चुरहट पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 61630 चुरहट–देवेंद्रनगर मेमू दोपहर 3 बजे चुरहट से चलकर रात 9:25 बजे देवेंद्रनगर पहुंचेगी। देवेंद्रनगर से रवाना होने के बाद ट्रेन सुबह 7:25 बजे फुलवारी, 7:58 बजे नागौद, 8:20 बजे बरेठिया, 8:45 बजे करही, 9 बजे सतना, 9:15 बजे कैमा और 9:28 बजे सकरिया स्टेशन पहुंचेगी। आगे ट्रेन हिनौतरामबन, बघई रोड, तुर्की रोड और रीवा होते हुए चुरहट की ओर बढ़ेगी। वापसी में भी निर्धारित स्टेशनों पर ठहराव रहेगा।
रेलवे बोर्ड के आदेश के अनुसार, मेमू ट्रेन रविवार को छोड़कर सप्ताह में छह दिन संचालित होगी। उद्घाटन के दिन सतना–देवेंद्रनगर और रीवा–चुरहट रेलखंड पर विशेष संचालन की व्यवस्था रहेगी। ट्रेन के विभिन्न स्टेशनों पर व्यावसायिक ठहराव निर्धारित किए गए हैं, जिससे रास्ते में पड़ने वाले कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों के यात्रियों को भी लाभ मिल सकेगा।
ललितपुर–सिंगरौली रेल परियोजना के तहत तैयार सतना–देवेंद्रनगर और रीवा–चुरहट रेलखंडों की कुल लंबाई लगभग 117 किलोमीटर बताई गई है। इन पर यात्री सेवा शुरू होने से सतना, पन्ना, रीवा और सीधी जिलों के विभिन्न क्षेत्रों का रेल संपर्क मजबूत होगा। आठ डिब्बों वाली मेमू रैक से संचालित होने वाली इस सेवा का प्राथमिक रखरखाव बीना में किया जाएगा।
रेल सुविधा शुरू होने से पर्यटन, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों को सड़क मार्ग पर निर्भरता कम करने का विकल्प मिलेगा। यात्रा समय और खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है। देवेंद्रनगर तक रेल पहुंचना केवल परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि पर्यटन, शिक्षा, व्यापार और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
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