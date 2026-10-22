MP में 24 अक्टूबर से शुरू होगी नई मेमू ट्रेन, 4 जिलों को मिलेगा फायदा, पूरा होगा सपना

रेलवे बोर्ड के 19 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार, देवेंद्रनगर–चुरहट के बीच मेमू ट्रेन सेवा शुरू करने की स्वीकृति दी गई है। उद्घाटन के अवसर पर देवेंद्रनगर, नागौद और चुरहट रेलवे स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आमंत्रण पत्र के मुताबिक, मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेलखंड का उद्घाटन और ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाना प्रस्तावित है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सतना सांसद गणेश सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा और सीधी सांसद डॉ. राजेश मिश्रा की उपस्थिति भी प्रस्तावित है।