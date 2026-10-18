भोपाल में ‘49.46 करोड़’ की लागत से बनेगा रेलवे ओवरब्रिज, 5 लाख आबादी को होगा फायदा

Bhopal news: मध्यप्रदेश में भोपाल शहर की जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। यहां पर आशिमा मॉल नर्मदापुरम रोड से बावड़िया कलां के पास रेलवे ओवरब्रिज को लेकर लोक निर्माण विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। ब्रिज निर्माण के लिए एजेंसी और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। डिजाइन से लेकर निर्माण तक की पूरी जिम्मेदारी निर्माण एजेंसी को दी है। ब्रिज सेक्शन के कार्यपालन यंत्री एआर मोरे के अनुसार अगले 2 महीने के भीतर इस ब्रिज का जमीनी काम शुरू हो जाएगा। इस फ्लाईओवर के बन जाने से बावडिया कलां, आकृति इको सिटी, सलैया, कटारा हिल्स और कोलार क्षेत्र के करीब 5 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।