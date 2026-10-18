एमपी में बड़े जल संकट की आहट, 40% तक घट सकता है नदियों में पानी, किसान परेशान, जानें एक्सपर्ट की राय

Bhopal news: बारिश कम हुई, भूजल स्तर गिरने लगा और छोटी नदियों की जल धारण क्षमता भी लगातार घट रही है। ऐसे में इस बार मध्यप्रदेश में जल संकट की आशंका गहराने लगी है। इसका सीधा असर रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं पर पड़ सकता है। प्रदेश में गेहूं का करीब 30 फीसदी रकबा सिंचाई के लिए सीधे नदियों पर निर्भर है। दूसरी ओर, अतिक्रमण, पेड़ों की कटाई और संरक्षण के अभाव में छोटी व सहायक नदियां सिकुड़ने से प्रमुख नदियों में 40 प्रतिशत तक पानी कम होने की स्थिति चिंता बढ़ा रही है। ये नदियां जल्दी सूख गईं तो किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलना मुश्किल होगा।