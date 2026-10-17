पति के सामने पत्नी-बच्ची का अपहरण, धार में घर से लाल रंग की कार में उठा ले गए

शिकायतकर्ता के अनुसार, जब उसने पत्नी को ले जाने से रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने उसे मारपीट की धमकी दी। आरोप है कि इसके बाद वे उसकी पत्नी और बच्ची को लाल रंग की चार पहिया गाड़ी में बैठाकर ले गए। घटना के बाद से शिकायतकर्ता को अपनी पत्नी और बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। उसने पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई और पत्नी व बच्ची की तलाश कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज चैक कर आरोपियों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है।