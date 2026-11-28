श्रद्धालय वृद्धाश्रम में एक समग्र कल्याण कार्यक्रम आयोजित किया गया धार. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय श्रद्धालय वृद्धाश्रम में एक समग्र कल्याण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में बालक राघव राज ने वायलिन पर तबले की ताल के साथ आकर्षक जुगलबंदी प्रस्तुत की, जिसने उपस्थित वृद्धजन और युवकों को झूमने पर विवश कर दिया। संगीत महाविद्यालय के छात्रों ने डॉ. देशराज वशिष्ट की संगत में 10 से अधिक कलाकारों के साथ एकल व सामूहिक भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों का क्रम शुरू होते ही पूरा वातावरण आस्था व श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। सभी वृद्धजन कलाकारों के साथ भजन गुनगुनाने लगे और कुछ ने स्वयं भी भजन प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया।